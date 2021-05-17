Голодные просили помощи через форточку: в Одессе трое детей жили в ужасных условиях (фото)

Состояние детей запущенное, у младшей девочки были раны на шее и под глазом, ее передали медикам. Родителей забрали в отделение полиции

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе в Приморском районе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

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Об этом сообщила руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.

В Одессе у горе-родителей забрали детей

Она рассказала, что об инциденте ей сообщили по телефону, Никандрова вызвала полицию. Как выяснилось, двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Голодных и испуганных малышей вытащили через форточку.

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В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе у горе-родителей забрали детей

По дороге в райотдел полиции встретили и горе-родителей с третьим ребенком. Их доставили в отделение.

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"Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, ад. Это пока все подробности… За минувшую неделю только в Приморском районе мы спасли 17 детей", — написала Никандрова.

В Одессе у горе-родителей забрали детей

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Напомним, ранее в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка.

Кроме того, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице.