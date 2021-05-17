Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Голодные просили помощи через форточку: в Одессе трое детей жили в ужасных условиях (фото)

17 мая, 08:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Состояние детей запущенное, у младшей девочки были раны на шее и под глазом, ее передали медикам. Родителей забрали в отделение полиции

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе в Приморском районе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

Реклама

Об этом сообщила руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе у горе-родителей забрали детей

Она рассказала, что об инциденте ей сообщили по телефону, Никандрова вызвала полицию. Как выяснилось, двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Голодных и испуганных малышей вытащили через форточку.

Реклама

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
В тренде
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)
В тренде
Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка

По дороге в райотдел полиции встретили и горе-родителей с третьим ребенком. Их доставили в отделение.

Реклама

"Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, ад. Это пока все подробности… За минувшую неделю только в Приморском районе мы спасли 17 детей", — написала Никандрова.

В Одессе у горе-родителей забрали детей

В Одессе у горе-родителей забрали детей

Реклама

Напомним, ранее в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка.

Кроме того, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)Одесса
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)Одесса
В районе Одессы обнаружили российский военный корабль
В районе Одессы обнаружили российский военный корабльОдесса
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)Одесса
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчину
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчинуОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять