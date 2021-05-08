Готовили провокации на майские праздники: в Одессе СБУ накрыла "ботоферму" и сеть агитаторов

Сотрудники спецслужбы обезвредили сеть интернет-агитаторов и "ботоферму", которые пропагандировали сепаратизм и планировали дестабилизировать ситуацию в регионе

В Одессе Служба безопасности Украины раскрыла деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы", которые распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни, пропаганду сепаратизма и дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители выявили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию. По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.

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"Также оперативники СБУ заблокировали в Одессе работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов. Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование", – указывается в сообщении.

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По данному факту было начато уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Сейчас проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Ранее мы сообщали, что копы разоблачили российские ботофермы в Украине.

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Также напомним, СБУ заблокировала крупную ботоферму, которая работала на заказчиков из России и некоторые украинские политические силы.