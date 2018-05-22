Готовы ли одесские пляжи к отдыхающим: пандусы починили, а кабинки под замком

Коммунальщики готовят одесские пляжи для отдыха людей с особыми потребностями. Сразу на нескольких локациях приводят в порядок пандусы, устанавливают душевые и кабинки для переодевания. "Сегодня" выяснила, как оценивают результаты подготовки те жители города, которые будут этим пользоваться.

Ранее власть имущие рапортовали, что уже привели в порядок пандусы для колясок на пляжах "Ланжерон", "Аркадия" и "Золотой берег" (16-я станция Большого Фонтана). Теперь же, по словам директора КП "Побережье" Анатолия Половко, работа кипит на берегу, в районе 11-й станции Большого Фонтана. Там уже обустроили площадку с душем, уборной и кабинкой для переодевания, адаптированными для людей с особыми потребностями, и расставили почти полсотни деревянных топчанов.

"К топчанам проложили деревянные дорожки, для подъезда к морю установили пандус", — отчитался Половко.

Тем временем на пляже "Лузановка", что на жилмассиве Котовского, выровняли и укрепили специальную бетонную площадку, покрасили металлоконструкции и заменили прохудившиеся части деревянных дорожек.

"К 1 июня планируем установить теневой навес", — рассказал Половко, добавив, что тут есть запасная коляска с широкими колесами для более удобного проезда к морю. Чиновники обещают, что летом на каждом из этих пляжей будет дежурить сотрудник КП и помогать людям.

На 16-й станции Большого Фонтана. Сделали съезд к морю. Фото: omr.gov.ua

Активист Максим Кириллов, который не понаслышке знает обо всех нюансах передвижения по городу в инвалидном кресле, на днях побывал в "Лузановке". "Территорию действительно привели в порядок, по дорожке можно проехать к воде", — рассказал нам активист. Но туалеты, душевые и раздевалки во время его прогулки были закрыты на замок.

"Мне сказали, что ключ есть, но у кого — непонятно. Не было даже номера телефона, по которому можно было связаться с ответственным за ключи", — сетует наш собеседник.

Кабинки закрывают на замок и на пляже в районе 11-й станции Большого Фонтана.

"Если оставлять их открытыми, ими пользуются все отдыхающие", — пояснила "Сегодня" зампредседателия одесского общества людей с инвалидностью Мария Романова, добавляя, что ключи от кабинок всегда можно взять у спасателей.

Женщина сама передвигается на коляске и уже 15 лет пользуется этим пляжем. По ее словам, пандус для подъезда к морю удобный, но комфорта на пляже не хватает: "Туалет не приспособлен для колясочников, а на скамейке, установленной на пирсе, нет спинки, и людям не на что облокотиться".

Ступени на пляж. Чаще всего сложности возникают из-за лестниц. Фото: П. Мордынская

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: СПЕЦКРАН ДЛЯ ДАЙВИНГА И НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Еще несколько лет назад один из пирсов на пляже "Дельфин" приспособили для того, чтобы одесситы с особыми потребностями могли заниматься там дайвингом. Глава спортклуба людей с инвалидностью "Одесса-баскет" Олег Прохоров рассказал нам, что здесь есть пандус, ведущий к воде, а на пирсе — кран с лебедкой и сидением, который опускает людей в воду.

"Погружение бесплатное, все оборудование мы предоставляем", — рассказывает Прохоров, добавляя, что вместе с начинающим дайвером погружаются два инструктора. "У нас погружаются даже слабовидящие, потому что это возможность испытать новые ощущения", — говорит Прохоров.

На пляже пока нет места, чтобы хранить оборудование, но больше всего главу спортклуба беспокоит съезд на Трассу здоровья с Французского бульвара, по которому дайверы подъезжают к пляжу: "Через эти ямы на легковом автомобиле с пассажирами и оборудованием невозможно проехать".

Напомним, одесские пляжи просыпаются после зимней спячки. Кафе устанавливают летние площадки, на песке появляются первые шезлонги, девушки в бикини уже принимают солнечные ванны, а некоторые даже осмеливаются искупаться в апрельском море. "Сегодня" проинспектировала побережье Южной Пальмиры после зимы.

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