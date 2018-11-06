Грипп в Одессе: за неделю заболели более трех тысяч людей

Сегодня, 19:42

Врачи обнаружили грипп или ОРВИ у 3395 одесситов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За минувшую неделю гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Одессе заболели 3395 человек, большинство из них – дети до 17 лет.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, уровень заболеваемости гриппом и простудой соответствует сезонному уровню и находится значительно ниже эпидемического порога.

По данным мониторинга вирусологических исследований, незначительный рост заболеваемости связан с тем, что в городе наблюдается циркуляция вирусов негриппозного происхождения (аденовирус, риновирус, парагрипп).

Также в Одессе продолжают регистрировать случаи кори: за неделю этой опасной инфекцией заболели 14 человек — семеро детей и семеро взрослых.

Напомним, ранее мы писали о том, что после стремительного похолодания в Украине повысилась повысилась вероятность заболеваний. Чаще всего это может быть банальной простудой, но иногда человека может подстерегать и опасный грипп. 

В комментариях сайту "Сегодня" врачи объяснили, как лучше всего диагностировать заболевание и где лучше делать анализы в наиболее серьезных случаях, а также рассказали, какая стоимость может быть у подобных услуг.
Одесса, грипп, ОРВИ, врачи, простуда, болезнь

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Источник:

"Сегодня"

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