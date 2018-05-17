Группа вооруженных молодчиков пыталась захватить магазин в Одессе

Сегодня, 15:01

Между двумя владельцами произошел конфликт и один из них попытался решить его силой


Фото: И.Ищенко

Фото: И.Ищенко

Фото: И.Ищенко

Фото: И.Ищенко

Фото: И.Ищенко

Фото: И.Ищенко

В Одессе около 30 парней спортивного телосложения попытались совершить рейдерский захват одного магазина в Суворовском районе. Об этом сообщил начальник управления полиции по превентивной деятельности Иван Ищенко.

"Утром группа молодчиков ворвалась в один из магазинов в Суворовском районе Одессы. При этом повредили камеры наблюдения и пытались совершать противоправные действия", – написал он.

Как сообщил Иван Ищенко корреспонденту "Сегодня", между двумя владельцами возник конфликт: у каждого свое судебное решение. Один из них нанял группу спортсменов и попытался решить конфликт силовым путем.

"Молодые люди начали все громить, выносить компьютерные блоки. На место происшествия прибыли сотрудники батальона полиции особого назначения и Суворовского отдела полиции", – уточнил Иван Ищенко.

Сотрудники спецбатальона остановили дебоширов. Все правонарушители доставлены в отдел полиции.

"Хотелось бы отметить, что они при себе имели холодное оружие и наркотические средства", – добавил Ищенко.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.

Ранее в  Одессе рейдеры захватили художественное училище.

А в Городищенском районе Черкасской области полиция задержала банду рейдеров, вооруженную до зубов, в которую входили полсотни молодчиков. 

Также мы сообщали, что в Киевской области полицейские задержали банду рейдеров. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, по спецлинии "102" поступило сообщение от жительницы Киево-Святошинского района о том, что неизвестные разбили окно в ее частном доме, когда женщины не было дома, и проникли внутрь. В доме находилась ее 11-летняя дочь. Девочку с заболеванием сердца злоумышленники силой выбросили из дома на улицу вместе с вещами. Ребенка с места происшествия забрала скорая помощь. 

Ранее премьер Владимир Гройсман рассказал, как бороться с рейдерами.
Одесса, рейдерство, рейдерский захват, захват, конфликт

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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