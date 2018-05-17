Группа вооруженных молодчиков пыталась захватить магазин в Одессе
Между двумя владельцами произошел конфликт и один из них попытался решить его силой
Фото: И.Ищенко
Фото: И.Ищенко
Фото: И.Ищенко
Фото: И.Ищенко
Фото: И.Ищенко
Фото: И.Ищенко
В Одессе около 30 парней спортивного телосложения попытались совершить рейдерский захват одного магазина в Суворовском районе. Об этом сообщил начальник управления полиции по превентивной деятельности Иван Ищенко.
"Утром группа молодчиков ворвалась в один из магазинов в Суворовском районе Одессы. При этом повредили камеры наблюдения и пытались совершать противоправные действия", – написал он.
Как сообщил Иван Ищенко корреспонденту "Сегодня", между двумя владельцами возник конфликт: у каждого свое судебное решение. Один из них нанял группу спортсменов и попытался решить конфликт силовым путем.
"Молодые люди начали все громить, выносить компьютерные блоки. На место происшествия прибыли сотрудники батальона полиции особого назначения и Суворовского отдела полиции", – уточнил Иван Ищенко.
Сотрудники спецбатальона остановили дебоширов. Все правонарушители доставлены в отдел полиции.
"Хотелось бы отметить, что они при себе имели холодное оружие и наркотические средства", – добавил Ищенко.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.
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