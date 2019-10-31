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Групповое изнасилование школьниц в Одессе: задержаны еще трое мужчин

31 октября, 14:57

Насильникам грозит до 12 лет за решеткой

Полиция задержала педофила

Полиция задержала педофила / Фото: Facebook

В Одессе копы задержали еще трех подозреваемых в групповом изнасиловании двух школьниц. Ранее мы сообщали об одном задержанном.

Сейчас всем четверым мужчинам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Теперь им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в Киевском районе Одессы 18 октября. Как выяснилось, еще 5 августа один из подозреваемых познакомился в Instagram с несовершеннолетней, с которой в дальнейшем поддерживал дружеские отношения с помощью SMS-переписки и видеообщения. Вечером 17 октября он вместе с несколькими знакомыми приехал на автомобиле ВАЗ-2101 в Беляевку, где встретил вышеназванную девочку и ее подругу. Мужчины предложили несовершеннолетним поехать в Одессу. Вместе они приехали в дом, в котором и изнасиловали девочек.

Кроме того, на днях полиция Киевской области задержалапедофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Одесса подозреваемые задержание изнасилование педофилия школьницы

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