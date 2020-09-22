Хасиды-нелегалы устроили танцы во время задержания на границе (видео)

Иностранцам на пять лет запретят въезд в Украину

В Одесской области пограничники обнаружили целый микроавтобус паломников-хасидов без документов.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, инцидент произошел вечером 21 сентября. 35-летний гражданин Украины незаконно перевозил 11 иностранцев в микроавтобусе "Мерседес Спринтер".

"Учитывая тенденцию последних дней, пограничники предположили, что данные иностранцы могли скрыть свои паспортные документы, лишь бы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Углубленная проверка только подтвердила сомнения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, среди личных вещей путешественников пограничники нашли паспорта. Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.

Кроме того, при задержании паломники-хасиды начали танцевать на границе.

Видео: dpsu.gov.ua

Они рассказали, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Однако, пограничники также установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы – одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля.

"Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение. Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения", – подытожили в Госпогранслужбе.

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Отмечается, что иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут домой.

Ранее мы сообщали, что КПП после ухода хасидов превратился в свалку.

Также напомним, во Львовской и Закарпатской областях пограничники задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину.

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