Хлеб подорожал, а сахар дешевеет: динамика изменения цен в Одессе за пять лет

Стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для нашей жизнедеятельности, на протяжении последних пяти лет неуклонно растет. Исключение составляют лишь некоторые пункты, в которых специалисты статистики фиксировали незначительное падение в цене (см. инфографику). "Сегодня" продолжает спецпроект "Одесса в цифрах: жизнь за 5 лет".

Если говорить о стоимости продуктов питания в целом, то, согласно данным Главного управления статистики в Одесской области, в 2013 году она была чуть ниже (на 0,1%), чем в 2012-м. А вот в 2014—2015 годах этот показатель рванул вверх на 22,8% и 41,8% соответственно. В 2016-м рост был уже не таким стремительным и составил всего 3,8%, а в 2017-м — 18,8%.

ПО ХЛЕБУ И ГРЕЧКЕ. Чтобы проследить изменения цен на конкретных примерах и в более привычном для нас виде, в гривнях, "Сегодня" отыскала среди документов Министерства экономразвития и торговли "Динамику цен (тарифов) на потребительском рынке". Согласно этим данным, средняя стоимость пшеничного хлеба высшего сорта в Одесской области в 2013 году составляла 4,50 грн, в 2014-м — уже 5,69 грн. Но самый большой скачок — в 2,78 грн — цены на хлеб совершили в 2015 году. А вот стоимость в последующие годы была примерно одинаковой.

Чаще всего за эти пять лет "прыгали" цены на овощи. Меньше всего жители региона платили за них в 2014 и 2016 годах, а самую высокую стоимость зафиксировали в 2015 году. Например, в 2014-м за килограмм картошки просили 3,80 грн, морковки — 3,71 грн, а уже в 2015-м — 6,71 грн и 10,34 грн соответственно. Многие наверняка помнят и колебания цен на гречку: пять лет назад она обходилась нам в 6,1 грн за килограмм, а уже спустя три года — 27,61 грн. Крупу со скидкой в то время с прилавков магазинов сметали за считанные часы, а кому-то и вовсе пришлось отказаться от такого гарнира. На фоне общей тенденции роста выделяется цена на сахар. В 2016—2017 годах его стоимость стабильно снижалась, в то время как цены на другие продукты росли.

"КОММУНАЛКА". Что же касается коммунальных услуг в целом, то они дорожают из года в год, но, как свидетельствуют цифры, с разной интенсивностью. Самое "радикальное" подорожание зафиксировали в 2015 году: по сравнению с 2014-м, потребители стали платить на 81,1% больше. Особенно это ощущается по изменениям тарифов на голубое топливо. В 2017-м рост немного замедлился и составил 13,4% по отношению к предыдущему периоду. Впрочем, не все подчиняется общей тенденции: незначительным понижением, на удивление, отметился тариф на горячую воду. Если верить данным КП "Теплоснабжение города Одессы", в 2017 году он понизился с 75,97 грн до 75,12 грн за куб.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ. Как пояснил нам экономист Эдуард Каражия, в 2014—2015 годах цены на газ пошли вверх из-за сильной девальвации национальной валюты. А вот рост цен на продукты, по мнению нашего собеседника, имеет чисто спекулятивный характер в большинстве случаев. Он объясняет свою позицию тем, что около 80% продуктов производят в Украине, и на них очень мало влияет девальвация гривни.

Каражия отмечает, что после начала военных действий на Донбассе цены должны были понизиться: "Люди стали меньше работать, у них уменьшилась заработная плата и, как следствие, — покупательная способность. С уменьшением покупательной способности цены должны снижаться, так как реализация ухудшается".

То, что на сегодня мы имеем обратную тенденцию, по его мнению, как раз и свидетельствует о возможных спекуляциях.

"Конечно же, я замечаю рост цен, но стараюсь не отказывать себе в продуктах и услугах, к которым привыкла. Зарплата, к счастью, позволяет. Единственное, за "коммуналку" хотелось бы платить меньше", — призналась нам жительница областного центра Ирина.

А вот жителям области, где найти высокооплачиваемую работу весьма проблематично, приходится ухищряться, чтобы сводить концы с концами. Кто-то отказался от дорогих продуктов, оформил субсидию или льготы на газ и сейчас отапливает только те помещения в частных домах, где проводит больше всего времени. Уроженка одного из сел Болградского района Домникия рассказала нам, что в ее семье почти перестали покупать колбасу и молочные продукты, редкостью стали конфеты, печенье и другие магазинные сладости. Фрукты, овощи, мясо там выращивают сами.

"У нас в селе есть возможность оставить в колхозе зерно и на вырученные деньги получить талоны, по которым можно брать хлеб в местной пекарне. За один талон можно взять одну буханку хлеба или батон весом в 950 граммов, а без талона стоимость хлеба — около 9 грн. Так намного выгоднее", — поделилась с нами женщина.

Ранее мы писали, как изменились пенсии жителей Одессы за 5 лет и когда ждать перерасчет.

Также сообщалось, сколько зарабатывают и на что тратят одесситы.

Напомним, в Одессе активные пенсионеры учат английский и компьютерную грамотность. Общая сумма доходов жителей Одесской области за пять лет выросла более чем в два раза (см. инфографику). Однако эксперты к таким показателям относятся скептически, ведь курс доллара за это время также рванул вверх, да и цены на продукты не стояли на месте.

Также мы сообщали, что более половины своего бюджета, а точнее 53,4% украинцы тратят на еду. Такие данные предоставила Государственная служба статистики.

Напомним, Нацбанк объяснил, почему в Украине растут цены.