Холодно и нет лекарств: больные COVID-19 рассказали, как их лечат в Подольске (фото)

В Одесской области пациенты с COVID-19 вынуждены покупать все лекарства, и на это они тратят до полутора тысяч гривен ежедневно.

В городе Подольск, который лидирует по числу инфицированных в регионе, профильная клиника переполнена и у многих уже просто нет денег, сообщает "Думская".

"Пришла врач, говорит: давайте, мол, деньги, мы пойдем купим антибиотики, потому что нет денег. Я спросила, сколько нужно. Оказалось, что гривен 800. У меня было 650, я отдала. Они принесли нам препаратов на 500 грн. Потом снова зашла врач и сказала, что финансирования нет. Остались деньги только на зарплату медикам", - рассказала пациентка больницы Надежда Мельниченко.

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По ее словам, ежедневно приходится тратить до полутора тысяч гривен, также платным является и обследование на томографе.

Другая больная — Надежда Бузовская – находится в больнице с 25 апреля: ее вместе с дочерью перевели в детское отделение, но там нет кислорода, а в инфекционном отделении, где они лежали до этого – ни тепла, ни горячей воды. При этом медики, по словам женщины, буквально валятся с ног от усталости.

"Медикаменты закончились. Сначала хоть часть бесплатно давали, а теперь приходится все покупать. Некоторые болеют целыми семьями. Я с дочерью в больнице, зять с тремя внуками дома колются, и температура не падает. Деньги закончились давно, и одолженные тоже. У людей нет денег, почему закрыли финансирование? Нам что вымирать всем?" — возмутилась она.

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В ее семье первым заболел муж, который работает в локомотивном депо. Подольск – крупный железнодорожный узел, и это предприятие – градообразующее. Из 600 работников ремонтного цеха коронавирус нашли уже у шестерых, и его закрыли на карантин.

29 апреля в Подольск посетили руководители области, и заместитель главы ОГА Виталий Свичинский написал на своей странице в Facebook, что ситуация под контролем и есть "положительные моменты".

"В Подольске 90% (может, больше) людей, в масках… Городская больница обеспечена средствами индивидуальной защиты, мэр пообещал в ближайшей время выделить дополнительную материальную помощь врачам, которые задействованы в процессе борьбы с коронавирусом", - заявил он.

Отметим, что в Одессе на майские праздники жители практически "отменили" карантин и заполнили парки и скверы. А в курортной Аркадии работали кафе и магазины.

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