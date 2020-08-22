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Хотел добиться встречи: под Одессой мужчина угнал авто бывшей

22 августа, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

В Лиманском районе Одесской области правоохранители задержали 30-летнего жителя села Александровка, который угнал машину бывшей сожительницы. Свой поступок он объяснил желанием вновь встретиться с девушкой.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, угонщик проехал на краденном Hyundai всего 10 километров, бросил машину, когда в ней закончилось топливо и вернулся домой. На следующее утро его задержали правоохранители.

"Потерпевшая в заявлении в правоохранительные органы сразу предположила, что к преступлению может быть причастен ее бывший сожитель, который неоднократно высказывал намерения похитить ее автомобиль, и, как оказалось впоследствии, не зря", – рассказали в полиции.

Сообщается, что задержанный ранее уже был судим.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье "незаконное завладение транспортным средством". Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

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Ранее мы сообщали, что под Николаевом 19-летний парень похитил фуру с бочками меда и слетел с дороги.

Также напомним, в Ровно подросток угнал маршрутку второй раз. В первый раз он выдавал себя за водителя и брал оплату за проезд – смотрите видео:

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Одесса полиция розыск одесская область сожитель автоугон
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