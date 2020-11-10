Хотел провести тест-драйв: в Одессе автомойщик временно угнал Tesla

Парню грозит до пяти лет ограничения свободы

В Одессе работник автомойки без ведома владельца взял оставленный на ночь автомобиль Tesla и поехал на нем кататься. Несмотря на то, что через несколько часов мужчина вернул авто на место, следователи все равно открыли уголовное производство.

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Об этом рассказали в Нацполиции Одесской области.

Так, вернувшись утром за своей иномаркой, владелец заметил увеличенный пробег на спидометре и поврежденные диски. Он обратился с заявлением в полицию.

Вскоре правоохранители разоблачили 23-летнего работника мойки. Парень объяснил, что хотел испытать возможности дорогой Tesla — Model 3.

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Следователи начали уголовное производство по статье "незаконное завладение транспортным средством". Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в Одессе пьяная пассажирка угнала такси и попала на нем в ДТП.

Также мы писали, как в Харьковской области полиция задержала мужчину, который угнал машину у своего знакомого, якобы чтобы съездить за сигаретами, но попал в аварию.

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