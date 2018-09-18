Хотел "разобраться" с обидчиками ребенка: в Одессе мужчина пришел в школу с топором

В Одессе мужчина пришел в школу с топором для того, чтобы "разобраться" с обидчиками своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Одесской области.

Инцидент произошел 17 сентября в одной из школ Приморского района города. Как объяснил сам нападавший, он пришел наказать обидчиков своего ребенка.

На данный момент злоумышленника задержали: им оказался 40-летний местный житель. Его доставили в Приморский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, не так давно в школе города Акимовка мать первоклассницы устроила драку с матерью одноклассника ее дочери. Разнимать женщин пришлось завучу и классному руководителю.

А в киевской школе ученик 8 класса напал на учительницу и нанес ей несколько ударов ножницами. Как рассказала "Сегодня" директор школы Виктория Кузьменко, во время урока мальчик не справился с работой и получил "минус". После этого он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину