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Хотел заработать на эпидемии: одесские пограничники перехватили контрабандиста (фото)

24 июня, 16:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Водитель спрятал в кабине коробки с тестами на коронавирус

В Одесской области пограничники и таможенники на морском пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" перехватили необычную контрабанду – тесты на антитела к коронавирусу.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Во время досмотра грузовика, прибывшего в Украину теплоходом из Турции, совместная погранично-таможенная досмотровая группа обнаружила спрятанные в кабине водителя 95 тестов на COVID-19. Гражданин Турции – водитель машины, скрыл экспресс-тесты под спальным местом", - говорится в сообщении.

Пограничники предположили, что иностранец, вероятно, планировал подзаработать, учитывая пандемию коронавируса.

Тесты на антитела IgM и IgG к вирусу SARS-Cov-2 были изъяты работниками таможни.

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Напомним, ранее в Волынской области, на пограничном пункте пропуска "Ягодин", пограничники перехватили груз "медицинской" контрабанды стоимостью в 620 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Турция пограничники эпидемия контрабанда тесты одесская область заработки контрабандист коронавирус черноморск

Источник: Сегодня

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