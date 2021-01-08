Хроники зимнего локдауна. В Одессе запретили продавать презервативы

В Сети шутят, что таким образом власти хотят повысить рождаемость в стране

Пока украинцы понемногу привыкают к мысли о том, что следующие две недели в магазинах нельзя покупать колготы и носки, в Одессе вызвало возмущение другое ограничение: запрет продажи презервативов.

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Фото недоступного прилавка опубликовала "Думская".

На снимке видно, как целую полку с контрацептивами обклеили лентой. Кроме них, под запрет попали лампочки, освежители воздуха и средства для ухода за обувью.

Фото: Лилия Богачева, "Думская"

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"Кажется, правительство слишком буквально восприняло слова президента, сказанные во время весеннего локдауна. Он тогда сказал, что нам всем есть чем заниматься на карантине – увеличивать население Украины", – написал спикер еврейской общины Киева Леонид Барац.

Напомним, ранее рассказывали, что сейчас происходит на новогодних локациях Киева.

Кроме того, журналисты "Сегодня" проверяли, как проходит первый день локдауна в Харькове.

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