Инцидент с пьяной сотрудницей одесской мэрии: новые подробности

Полиция Одессы передаст в суд дело в отношении сотрудницы Департамента предоставления административных услуг городского совета, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и вела себя агрессивно с патрульными. Об этом сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

По ее словам, поскольку с женщиной в автомобиле находился ее несовершеннолетний ребенок, полицейские решили не доставлять женщину в райотдел полиции.Женщине грозит штраф размере 10,2 тысячи гривен и лишение права управления автомобилем.

Кроме того, нарушительница отказалась от судебно-медицинской экспертизы, которая бы позволила установить уровень алкоголя в ее крови. Этот факт на месте зафиксировали понятые. Автомобиль чиновницы забрали на штрафплощадку.

Также инцидент прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления. Соответствующие кадровые решения будут приняты в ближайшее время", – написал Труханов на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 декабря, в Одессе поймали пьяную сотрудницу мэрии, которая находилась за рулем. Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.

В соцсетях опознали дебоширку. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг ОГС Одесского горсовета Диана Тирновенко.

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Ранее в Ивано-Франковске пьяная женщина бросалась под автомобили, побила медиков и обругала патрульных. Хулиганку задержали, но позже полиция ее отпустила. Как оказалось, задержанная – давняя знакомая ивано-франковских патрульных Татьяна Михайлова, известная в городе бизнес-вумен. Занимается экспертной оценкой имущества. В марте этого года женщина стала виновницей ДТП. В той аварии пострадали трое, среди них и инспектор патрульной полиции.

А в Киеве пьяная автоледи гоняла по тротуару, снесла несколько бордюров и врезалась в Renault.