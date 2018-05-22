Инновации в учебе: в Одессе предлагают изучать алгебру и геометрию в мультиках

Одесситов просят поддержать образовательный проект, который поможет школьникам покорить математику. Анимационная студия предлагает сделать серию из 20 обучающих мультфильмов по программе 7 класса, потому что после разделения математики на алгебру и геометрию школьники, по мнению авторов, начинают испытывать трудности в освоении нового материала.

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Помощи неспроста попросили именно у одесситов. "В 2017 году Одесская область заняла первое место по количеству абитуриентов, которые прошли ВНО по математике, но по результатам заняла одно из последних мест", — поясняют авторы проекта.

Для реализации проекта необходимо 127 тысяч грн, из которых пока собрали только 291 грн.

В прошлом 2017 году Верховная Рада проголосовала за реформу украинского образования. Начинает свой старт она с 2018 года.

Также читайте, как теперь будут принимать в первый класс. Ребенку в первую очередь гарантируется обучение по месту регистрации. Если семья живет по другому адресу, попадет ли ребенок в школу, решит случайная жеребьевка. Для поступления в школу первоклашек не заставят проходить какие-либо конкурсы на проверку знаний.