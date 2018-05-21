Интересный отдых для детей: английский у моря, битвы роботов и батутный парк

Уже через неделю тысячи одесских школьников отправятся на летние каникулы. "Сегодня" разузнала, какие необычные варианты отдыха предлагают одесской детворе этим летом.

ТЕНДЕНЦИИ. Помимо привычных нам лагерей с проживанием, за последние несколько лет появилось множество частных предложений по организации дневного досуга для детей. Последние зачастую предпочитают работать с дошкольниками и учениками младших классов, но есть предложения и для подростков. Если двухнедельная путевка в лагерь с проживанием в среднем стоит 10—13 тыс. грн, то цена дневных стартует от 2,5 тыс. грн.

И те и другие предлагают детям не просто отдохнуть, но и выучить что-то новое. Популярными остаются языковые лагеря на побережье, которые обещают в непринужденной игровой форме научить ребенка говорить на английском или повысить уже имеющийся у него уровень знаний.

"Сегодня" насчитала по меньшей мере десяток таких предложений. Так, выездной лагерь в Сергеевке предлагает детям размещение в 2- и 3-местных комнатах, общение с волонтерами — носителями английского языка и даже раскрытие предпринимательских талантов учащихся.

"Занятия проходят в игровой форме, чтобы заинтересовать ребенка. Уроки примерно по 40 минут до и после обеда, в среднем полтора-два часа в день", — рассказали нам в лагере.

ГЕНИЯМ IT. Знакомят детей и с передовыми технологиями. К примеру, студия в Киевском районе Одессы предлагает учащимся собирать и программировать роботов, создавать мультфильмы и пополнять словарный запас английского языка. А чтобы дети не засиживались за компьютерами, в их распоряжении — целый батутный парк.

Другой лагерь обещает 11-дневный отдых в Затоке с командными боями роботов на световых мечах, разработкой настоящей ракеты и обучением основам работы искусственного интеллекта.

АЗЫ ШОУБИЗА. На территории Одесской киностудии с 4 июня начинается смена дневного лагеря, посвященного театру и кино. "В нашем лагере будущие звезды познакомятся с основами видеоблогинга, режиссуры, операторского мастерства и монтажа, фотографии и тележурналистики, познают азы актерского мастерства", — говорят организаторы лагеря.

Тем временем один из продюсерских центров предлагает шесть тематических смен в поселке Грибовка. Ближайшую смену посвятят спорту, а последующие — шоу-бизнесу, предпринимательскому делу, актерскому мастерству, работе СМИ и фитнесу. "На протяжении тематических смен творческая группа лагеря организовывает концерты с выступлением детей, вечеринки, спортивные соревнования, дискотеки, квесты и конкурсы", — говорят в лагере.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ОТВАЖНЫХ

Еще одна "диковинка" среди множества предложений летнего отдыха — семейный лагерь, который принимает отдыхающих независимо от возраста. Две смены, которые пройдут в поселке Затока, предусматривают досуг для всех членов семьи: пока маленькие дети играют в песке, строят замки и слушают сказки, взрослые смогут посвятить время искусству, мастер-классам и духовным практикам.

Подростки (дети от 8 лет) будут ходить в походы, слушать лекции об искусстве и психологии, играть на барабанах или посещать уроки файер-шоу. Организаторы предлагают множество скидок, в том числе и для льготных категорий населения.

А в соседнем селе Лебедевка детей старше 9 лет приглашают в настоящую экстремальную экспедицию. "Будет много купания, скайпарк, дюльфер (спуск с обрыва на веревке. — Авт.), страйкбол", — обещают организаторы. Жить отдыхающим здесь предстоит в палатках.

Напомним, при школах Запорожья на лето создадут 500 детских лагерей.