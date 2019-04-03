Исчезновение ребенка в Одесской области: по пути в то же село пропал еще один мальчик

Оба подростка исчезли по дороге в Старую Царичанку

Исчезновение ребенка в Одесской области: по пути в то же село пропал еще один мальчик 2019-04-03T16:49:00+03:00 Одесса Оба подростка исчезли по дороге в Старую Царичанку

Сотрудники Саратского отделения полиции Одесской области начали поиски несовершеннолетнего жителя села Ройлянка Саратского района Михаила Михайловича Сидоренко 2004 года рождения.

Как рассказали полицейские, подросток отправился к дедушке в село Старая Царичанка Белгород–Днестровского района и не вернулся.

Приметы мальчика: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, светлые и короткие волосы, голубые глаза. Одет Михаил был в темно–серую шапку, тёмно–серую куртку, спортивные штаны черного цвета и черные кроссовки.

Отметим, что именно по дороге в Старую Царичанку, но в гости к бабушке, пропал недавно еще один мальчик — Александр Валерьевич Мангул 2005 года рождения. По информации правоохранителей, 28 марта мальчик поехал к своей бабушке в село Старая Царичанка и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 13 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые и стриженные под каре, голубые глаза. Был одет в белый спортивный костюм и тёмные туфли.



Сообщать о местонахождении обоих детей необходимо по телефонам Саратского ОП (048) 48-21-475, (097) 81-98-665 или 102.

Напомним, в течение 2018 года в Украине исчезли почти девять тысяч человек. Силовики рассказали, что оперативно реагируют на сообщения и заявления об исчезновении граждан.

Ранее в Измаиле пропала 15-летняя девочка. Ольга 8 марта 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

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