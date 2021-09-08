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Искусство вне политики? Труханов, Гриневецкий и Филимонов спели с российскими артистами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 19:33
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Юрий Стоянов и Нонна Гришаева поддержали аннексию Крыма и гастролировали на оккупированном Донбассе
Одесситы записали клип ко Дню города с артистами РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Одесситы записали клип ко Дню города с артистами РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Одессы Геннадий Труханов, губернатор Сергей Гриневецкий и депутат горсовета от "Слуги народа" Олег Филимонов сняли клип вместе с российскими артистами Юрием Стояновым и Нонной Гришаевой. Как оказалось, клип на песню Леонида Утесова "У Черного моря" приурочен ко Дню города.

Об этом сообщает Думская.

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Про Гришаеву и Стоянова

Отметим, что Гришаева родилась в Одессе, а Стоянов – уроженец бывшего Тарутинского района, но свою карьеру они сделали в России и давно живут в Москве.

Юрий Стоянов поддерживал оккупацию Крыма и даже снялся в пропагандистском фильме "Крымский мост" о "воссоединении" полуострова с Россией, который в 2018 году за государственные деньги сняла семья путинских пропагандистов Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.

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Отметим, что Одесский театр юного зрителя летом отменил спектакль "Варшавская мелодия" с участием российской актрисы Нонны Гришаевой. Она в 2016 году незаконно заезжала в Крым с территории соседней России.

Официальную причину его отмены в театре не сообщили.

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