Истории иностранцев в Одессе: француз обучает горожан родному языку за завтраком и беспокоится об экологии

Жан-Клод Шарбоннель работает директором в центре французской культуры и языка Odess’Art

Жан-Клод Шарбоннель. Француз уже считает себя одесситом. Фото: М. Дмитренко.

Француз Жан-Клод Шарбоннель живет в Одессе уже 15 лет. Он обучает горожан французскому языку и знакомит их с культурой своей родины. Из родного Клермон-Феррана он уехал из-за происков местной мафии, а в Южной Пальмире обрел второй дом. "Сегодня" продолжает цикл материалов о жизни иностранцев в Одессе.

ФРАНЦУЗСКАЯ МАФИЯ. Родной городок Жана Клермон-Ферран, население которого составляет около 140 000 человек, расположен в центральной части Франции. От него до Парижа — примерно 350 километров. Там наш собеседник владел гостиницей и рестораном. Но обстоятельства сложились так, что он потерял свой бизнес и поэтому решил оттуда уехать.

"Французская мафия оказывала давление на мой бизнес, чтобы я потерял своих клиентов и, соответственно, лишился заработка, — поделился с нами Жан. — Тогда был только один выход — продать за копейки бизнес тому, кто хочет его купить".

Сначала француз переехал в Россию. А первым украинским городом, который он увидел, стала Одесса. И было это по телевизору: Жан часто видел репортажи из нашего города. Впечатлившись увиденным, иностранец начал искать фотографии Южной Пальмиры во всемирной паутине.

"Та Одесса напомнила мне мою любимую старую Францию (это еще раз подтверждает тот факт, что среди тех, кто строил город, было много французов. — Авт.), так я и приехал сюда с двумя чемоданами в руках", — поделился наш собеседник.

Жан своим выбором остался доволен и за эти годы успел пожить не только в областном центре, но и в нашей провинции. Так, семь лет он провел в селе Шабо, которое славится своим винным заводом, и три года в Белгороде-Днестровском. По словам Жана, французское село не отличается от украинского, так как в обеих странах в провинции нет особого комфорта.

ФРАНЦУЗСКИЙ СЛЕД. Сейчас Жан работает директором в центре французской культуры и языка Odess’Art. Он организовывает различные мероприятия, способствуя развитию культурных инициатив в Южной Пальмире. Жан считает: "Одесса и искусство неразделимы".

Бесплатные курсы. Урок французского за чашечкой кофе. Фото из архива Ж. Шарбоннеля



По субботам наш собеседник устраивает французские завтраки. За чашечкой кофе и свежим круассаном Жан проводит бесплатные курсы своего родного языка. В своей методике обучения он делает акцент на формате беседы, ведь считает, что только разговорная практика поможет свободно и ясно выражать свои мысли.

"Беседы о жизни, увлечениях и многом другом — это возможность практиковать навыки разговорной французской речи в диалоге друг с другом", — поделился Жан.

Кроме того, француз преподает язык в одной из одесских частных школ. А в августе презентует одесситам сборник своих стихов на французском языке под названием JC Amour et Poésie. Жан признается: эта поэзия о любви взята из его жизни.

"У любви есть один дефект — она часто приносит боль. Всегда один человек любит больше другого. Цель каждого человека — это найти гармонию в любви", — считает француз.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. За годы жизни на берегу Черного моря иностранец проникся местными проблемами. В частности, Жан признался, что очень обеспокоен экологической ситуацией.

"Черное море 15 лет назад выглядело по-другому. Сейчас же оно превращается в канализацию. Это ужасно. Люди стали болеть чаще, в том числе и из-за этого. Скоро Черное море будет называться "зеленым", а людям все равно", — посетовал француз.

Расстраивает Жана и тот факт, что никто не занимается реставрацией одесской архитектуры. Он отмечает, что у города большой потенциал: "Мне жаль, потому что Одесса красивый город, который я очень люблю".

Мушкетер из Франции. На празднике в культурном центре искусств и языков Жан облачился в костюм. Фото из архива Ж. Шарбоннеля

По наблюдениям Жана, в нашем городе много возможностей для развития культуры, но есть и некоторые проблемы — не очень хорошие экология и экономика.

"Эти обстоятельства усложняют жизнь горожанам", — говорит Жан. Француз признается, что уже чувствует себя одесситом и не планирует возвращаться на родину. "Франция сегодня — это не та страна, которую я любил. Вот посмотрите на последний митинг: полиция бьет женщин. Когда был Майдан в Украине, они не били женщин, как это делают французы, — считает Жан. — То, что я вижу там, не дает мне покоя. Моя жизнь теперь тут, я пустил здесь свои новые корни".

Блиц: о городе и впечатлениях

— Какое ваше любимое место в Одессе?

— Приморский бульвар. Люблю прогуливаться от ул. Софиевской до оперного театра мимо колоннады и Тещиного моста, после чего свернуть на ул. Дерибасовскую.

— Какими были впечатления от знакомства с одесской кухней?

— Есть, конечно, вкусные блюда. Но я всегда обращаю внимание на качество продуктов. Например, я не понимаю, как можно есть рыбу, выловленную из Черного моря, когда вода не чистая. Я люблю плов и борщ, но тоже нужно посмотреть, насколько стерильна вода, использованная в приготовлении.

— Какое впечатление производят одесситы?

— Одесситы добрые, по крайней мере, были добрыми. Но когда был Майдан, когда началась война на востоке Украины, я видел, что людям с Донбасса, которые все потеряли, были тут не рады.

— Кем видите себя через 10 лет?

— Я думаю, плохая экология убьет нас быстрее, если ничего не изменится.

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