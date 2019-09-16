В Одессе устроили экскурс в прошлое и показали, на чем бороздили моря в прошлых веках

В Одессе показали, на чем бороздили моря сотни лет назад / Фото: Сегодня

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В парке имени Шевченко в Одессе устроили "швартовку" старинных кораблей, которые бороздили просторы морей еще до нашей эры. Некоторые из них — полномасштабные копии архаичных судов, готовые хоть сейчас отправиться в путь по воде.

"Сегодня" рассмотрели древние корабли поближе. Выставка под названием "История мореплавания северо-западного Причерноморья" разместилась на площадке "Огни маяка".

Она охватывает те народы и корабли, которые проходили мимо черноморских берегов много веков назад. Экспонатов тут довольно много: это и модели кораблей, и сифонофор – древний прототип огнемета, и археологические находки, связанные с мореходством.

Жемчужиной экспозиции можно назвать точную копию судна протофракийских племен под названием "Кадм".

"Это реконструкция, которая может абсолютно спокойно ходить по реке и по морю. Это мой десятый проект", – заявил организатор выставки и один из создателей судна Игорь Мельник.

Корабль назвали в честь древнегреческого героя Кадма, которого, по легенде, в конце жизни превратили в змею. По словам Мельника, "Кадм" уже испытывали на Дунае, а в следующем году планируют поход по Днестру.

Несмотря на то, что такие корабли строили тысячи лет назад, сейчас несложно найти их описание для воссоздания, а вот финансировать проект реконструкторам пришлось за свои кровно заработанные.

"Такой корабль можно построить за три месяца. Мы строили его четыре года, потому что вкладывали свои деньги: зарабатывали, откладывали и строили своими руками. У нас есть хороший мастер из города Рени, на которого ложится основная работа", – ппризнался Игорь Мельник.

К слову, копии старинных судов, которые построили Мельник и его друзья, начиная с 1988 года, обогнули Европу, побывали в Париже, Амстердаме, Стамбуле и представляли Одессу на самых разных фестивалях.

Выставка будет работать в парке имени Шевченко до 20 сентября. Посетить ее можно с 12:00 до 16:00. В будни людей тут поменьше, чем в выходные, поэтому можно в спокойной обстановке тщательно рассмотреть все экспонаты, ведь посмотреть есть на что.

Куда экспонаты отправятся дальше, еще не ясно, поскольку вопрос хранения пока не решен. По словам организаторов, во время открытия экспозиции чиновники обещали создать для них крытый павильон в парке.

Примерный план сооружения можно увидеть там же, на выставке, но пока он есть только на бумаге. Мельник говорит, что на этой выставке показали лишь пятую часть всех экспонатов, поэтому для создания музея истории мореплавания нет только помещения.

В МУЗЕЕ: ФРЕГАТ И БОМБАРДИРСКИЙ КЕЧ

Тем временем, в Музее Одесского порта имени Де-Волана, что на Ланжероновском спуске, 1, где сейчас также квартирует Музей морского флота Украины, можно посмотреть на модели парусников XVI—XIX веков, собранные мастерами вручную из десятков, а то и сотен деталей.

"Здесь продемонстрирована небольшая часть работ, которые не так давно были представлены на чемпионатах мира, Европы и Украины. Это работы наших одесских мастеров судомодельного спорта", – говорит директор музея морфлота Людмила Бондаренко.

Все модели кораблей – точные копии настоящих судов с выдержанным масштабом и всеми необходимыми деталями. По словам директора, для создания некоторых из них мастерам приходилось искать чертежи по всему миру.

Такие модели вызывают интерес и за границей. Так, представители европейских музеев прямо на чемпионатах подходят к авторам и покупают модели для своих экспозиций, а стоимость таких копий иногда может превышать 10 000 долларов.

Связано это с трудоемкостью работы, ведь на некоторых моделях детали проработаны на столько, что судно не только выглядит, как оригинал, но и имеет подвижные элементы, то есть там можно двигать орудия, паруса, закрывать люки.

Такой кропотливый процесс требует много времени. Например, на создание небольшого корабля может уйти год, а на самое большое судно в экспозиции понадобилось целых 10 лет – это модель фрегата "Святой Евстафий", которая получила 16 медалей на самых разных конкурсах.

Другое интересное судно – это бомбардирский кеч: на нем больше всего подвижных элементов. Выставка бесплатная и будет работать до 15 октября. Музей ждет посетителей в будни с 10:00 до 17:00.

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