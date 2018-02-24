История одной семьи: одесский школьник "раскопал" удивительные факты о своих предках

Сегодня, 01:42

Юному исследователю удалось выяснить, что его отец и мать приходятся друг другу пятиюродными братом и сестрой


12-летний одесский школьник Федор Дуков изучает историю своей семьи, которая больше века занималась кирпичным делом. Его прапрадед основал кирпичный завод в селе Криничное Болградского района. С  рассказом о семье школьник выступил на краеведческом конкурсе, и заинтересовался историей села.

Любознательность мальчика принесла неожиданные результаты – так, ему удалось выяснить, что его отец и мать приходятся друг другу пятиюродными братом и сестрой. Кроме того, оказалось, что прапрадед  Федора был неплохим бизнесменом, который основал в селе кирпичный завод.

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Завод у прапрадеда отобрала советская власть – но не развивала его, а попросту сравняла с землей. Единственное, что сохранилось – технология изготовления фирменных кирпичей, которую в семье Федора передают из поколения в поколение.

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Исследуя свою родословную, школьник заинтересовался историей самого села Криничное Болградского района, где проводит все свои каникулы. С докладом о своей родне и о селе семиклассник выступил на краеведческом конкурсе, где получил призовое место. Юный  исследователь мечтает, чтобы о небольшом селе на юге Украины узнала вся страна.
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Источник:

"Сегодня"

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