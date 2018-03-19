Итоги кори в Одессе: с начала года зарегистрировали 475 случаев кори

В Одессе подвели итоги борьбы с корью. Медики напомнили, что первые случаи заболевания выявили еще в марте 2017-го и с тех пор зафиксировали несколько масштабных вспышек.

"С начала года зарегистрировали 475 случаев кори, из них 244 у детей и 231 у взрослых", — рассказала представитель городского управления Госпродпотребслужбы Ольга Балановская. По ее данным, 456 заболевших не прошли вакцинацию.

Теперь же за прививками обращаются чаще. "Первая вакцинация, которая делается в год, составила 98%. Ревакцинация, которая делается в 6 лет, — 97—98%", — рассказала главный внештатный педиатр горздрава Анна Лунева, отметив, что область получила 20 000 доз вакцины для детей, а взрослым, которые хотят обезопасить себя, придется покупать препарат в аптеках.

Напомним, корь продолжает атаковать Запорожье: врачи обнаружили новых больных.

Также мы писали, что на Донбассе военные заболели корью.

По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано более 3,5 тысяч случаев заболевания корью (в 70 раз больше, чем в прошлом году).

Кроме того, врачи дали официальные рекомендации о том, как предотвратить корь у детей.