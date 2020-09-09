Из Измаила нельзя выехать поездом: как живет город в красной зоне карантина

70-тысячный Измаил Одесской области теперь – в красной зоне карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Кафе, спортклубы, детсады – закрыты. За школьные парты ученики так и не сели – учатся дистанционно.

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В больнице уже не хватает мест, передают корреспонденты "Сегодня". Журналисты поехали проверить, соблюдают ли карантин жители Измаила.

На железнодорожном вокзале Измаила – непривычно тихо, ни одного пассажира. Поезда здесь останавливаются, но в вагоны никого не пускают. Запрет – суровый, но местные не теряются: садятся на следующей остановке, это в пяти километрах отсюда.

В самом Измаиле из транспорта – только маршрутки. Сейчас перевозчики изменили интервал движения, ходят чаще.

Перевозят только такое количество пассажиров, которое может разместиться на сидениях в салоне. В масках – не только пассажиры, но и те, кто просто идет по улице.

"Люди соблюдают карантин, в принципе. Все в магазинах в масках ходят, в крепости, на морвокзале, в парках очень много людей – все, в основном, на улице теперь", – говорит житель Измаила Александр Ножевник.

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Не работают детские сады. Это – еще одно требование красной карантинной зоны.

"Проведена генеральная уборка помещения и все. Ждем окончания красной зоны, ждем наших деток", – говорит заведующая детского сада Валентина Ворнекова.

Среди кафе и ресторанов работают только те, которые готовят заказ на доставку. В одном из ресторанов "Сегодня" рассказали, что гостей здесь не обслуживали уже неделю, как только Измаил признали красной зоной.

"Приходится, работаем только на доставку. Надеемся, что в скором времени откроемся. Работаем, чтобы не забывали, что мы есть", – говорит администратор ресторана Михаил Карпата.

Для зараженных коронавирусом в городе подготовили две больницы. Сюда везут пациентов из всего юга Одесской области. Потому что здесь есть кислородная станция. На данный момент почти все кровати заняты.

"В инфекционке расчетное количество, в нормальных условиях, 70 мест. Максимально – до 120. Сегодня – уже пик. Сегодня будет виписка, думаю человек десять планируют выписать", – рассказал заместитель городского головы Измаила Родион Абашев.

За сутки в городе короновирусные инфекцию обнаружили у 20 людей. Всего зафиксировано 406 случаев при населении в 70 тысяч. С сегодняшнего дня другие районы не будут отправлять пациентов с коронавирусом в Измаил. Будут лечить в своих больницах. Это, по мнению местных чиновников, снизит уровень заболеваемости и позволит выйти из красной зоны.

Ранее "Сегодня" писали о том, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что несоблюдение карантинных ограничений может привести к резкой вспышке заболеваемости.

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