Из Одессы отправляли наркотики по почте под видом зоотоваров
Злоумышленники сбывали каннабис, ЛСД и таблетки МДМА во все регионы Украины
В Одессе перекрыли канал контрабанды наркотиков. Как сообщили в областном управлении СБУ, дельцы рассылали товар в другие регионы Украины.
"Дельцы получали "товар" международными почтовыми отправлениями. Через разветвленную сеть дилеров злоумышленники сбывали каннабис, ЛСД и таблетки МДМА (экстази. — Авт.) на территории Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Винницкой областей", — рассказали в спецслужбе, уточнив, что изъяли наркотиков на 2 млн грн.
К слову, дурман пересылали почтой под видом товаров для животных.
Ранее работники Управления противодействия наркопреступности задержали в субботу, 1 сентября, двух харьковчан в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". У них изъяли метадон, который по данным черного рынка оценивается в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.
Также мы писали, что в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.
Напомним, в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.
Вы сейчас просматриваете новость "Из Одессы отправляли наркотики по почте под видом зоотоваров". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"