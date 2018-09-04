Из Одессы отправляли наркотики по почте под видом зоотоваров

Сегодня, 19:39

Злоумышленники сбывали каннабис, ЛСД и таблетки МДМА во все регионы Украины

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе перекрыли канал контрабанды наркотиков. Как сообщили в областном управлении СБУ, дельцы рассылали товар в другие регионы Украины.

"Дельцы получали "товар" международными почтовыми отправлениями. Через разветвленную сеть дилеров злоумышленники сбывали каннабис, ЛСД и таблетки МДМА (экстази. — Авт.) на территории Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Винницкой областей", — рассказали в спецслужбе, уточнив, что изъяли наркотиков на 2 млн грн.

К слову, дурман пересылали почтой под видом товаров для животных.

Ранее работники Управления противодействия наркопреступности задержали в субботу, 1 сентября, двух харьковчан в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". У них изъяли метадон, который по данным черного рынка оценивается в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

Напомним, в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.
наркотики, контрабанда, таблетки, каннабис

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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