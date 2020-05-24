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Из Турции домой возвращаются еще 38 украинцев

24 мая, 00:27

Елена Вус

Это уже восьмой рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину

Еще 38 украинцев возвращаются на Родину в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Twitter.

"38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром из ЮАР, усилиями нашего ГКУ доставлены только что в порт Карасу. Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украину из Китая возвращаются 75 украинцев, а также граждане нескольких иностранных государств. В Министерстве иностранных дел отметили, что это последний специальный чартер по маршруту Китай – Украина, который предназначен для вывоза граждан, сообщили в пресс-службе ведомства и показали фото.

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Ранее самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании прибыли еще около 700 граждан Украины.

Также мы рассказывали, как в Одессе прибывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантин.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Турция украинцы эвакуация Украина коронавирус эвакуация украинцев COVID-19

Источник: Сегодня

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