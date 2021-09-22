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Из-за буллинга школьник поджег церковь в Одесской области

22 сентября, 13:38
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Так парень хотел отомстить однокласснику
Школьник поджег церковь / Коллаж "Сегодня"
Школьник поджег церковь / Коллаж "Сегодня"

Из-за буллинга 12-летний мальчик поджег церковь в Одесской области. Огонь потушили местные жители.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который постоянно над ним издевался.

Мальчик ещё не может нести уголовную ответственность из-за возраста. На его родителей полицейские составили протокол. Также они проверяют информацию о возможном буллинге в школе среди подростков.

Что такое "буллинг"?

Буллинг – это травля, агрессивное преследование одного или нескольких членов коллектива (чаще всего, школьного или студенческого). Буллинг бывает как психологическим, так и физическим.

Как распознать буллинг?

  • Ребенок не разговаривает о школе и не хочет, чтобы родители туда приходили
  • Ребенок резко перестал общаться с какими-то людьми в школе
  • Ребенок начинает часто болеть
  • Системная порча имущества

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    В одном из мариупольских учебных заведений педагоги "травят" 13-летнюю ученицу из-за волос ярко-розового цвета. Администрация учебного учреждения даже требует от девушки изменить цвет волос. В свою очередь учителя оправдывают свою позицию опасениями, что поведение девушки сподвигнет и других учащихся на подобные перевоплощения, а также тем, что Богом девушка была создана не с розовыми волосами.

  • 24% украинских детей были жертвами травли в школах.

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