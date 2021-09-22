Из-за буллинга школьник поджег церковь в Одесской области

Из-за буллинга 12-летний мальчик поджег церковь в Одесской области. Огонь потушили местные жители.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который постоянно над ним издевался.
Мальчик ещё не может нести уголовную ответственность из-за возраста. На его родителей полицейские составили протокол. Также они проверяют информацию о возможном буллинге в школе среди подростков.
Что такое "буллинг"?
Буллинг – это травля, агрессивное преследование одного или нескольких членов коллектива (чаще всего, школьного или студенческого). Буллинг бывает как психологическим, так и физическим.
Как распознать буллинг?
- Ребенок не разговаривает о школе и не хочет, чтобы родители туда приходили
- Ребенок резко перестал общаться с какими-то людьми в школе
- Ребенок начинает часто болеть
- Системная порча имущества
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24% украинских детей были жертвами травли в школах.