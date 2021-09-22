Из-за буллинга школьник поджег церковь в Одесской области

Так парень хотел отомстить однокласснику

Школьник поджег церковь / Коллаж "Сегодня"

Из-за буллинга 12-летний мальчик поджег церковь в Одесской области. Огонь потушили местные жители.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который постоянно над ним издевался.

Мальчик ещё не может нести уголовную ответственность из-за возраста. На его родителей полицейские составили протокол. Также они проверяют информацию о возможном буллинге в школе среди подростков.

Что такое "буллинг"?

Буллинг – это травля, агрессивное преследование одного или нескольких членов коллектива (чаще всего, школьного или студенческого). Буллинг бывает как психологическим, так и физическим.

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