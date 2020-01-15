Из-за густого тумана в Одессе не смог сесть самолет из Шарм-эш-Шейха

Boeing 737-800 не стал рисковать и сразу ушел в зону ожидания

/ Фото: Pixabay

Из-за густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолетукраинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает "Думская".

Boeing 737-800 не стал рисковать и сразу ушел в зону ожидания, а спустя некоторое время экипаж лайнера принял решение лететь на посадку в аэропорт "Борисполь".

Отмечается, что переохлажденный туман при температуре воздуха -2 градуса – большая проблема для летчиков. Видимость в зоне посадки не более 200 метров, вертикальная видимость не более 60 метров.

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Напомним, что 21 ноября в Международном аэропорту "Одесса" произошел инцидент с двумя самолетами – воздушные судна повредили передние стойки. В этот же день в похожую ситуацию попал частный самолет Gulfstream G150, который летел в Дубай.

Недавно из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран.

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