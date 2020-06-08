Из-за коронавируса в Одесской области два села закрыли на карантин

С 9 июня в селах будет введен особый режим въезда и выезда и организована работ двух КПП

В связи с увеличением больных коронавирусом в селах Криничное и Дмитриевка, где ранее обнаружено 15 заболевших, Болградского района устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты. По состоянию на 8 июня 2020 в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19

Об этом сообщает Болградская районная государственная администрация.

Такое решение было принято администрацией после проверки медучреждений района.

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"Принято решение запретить в районе деятельности учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых пролегает через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, которые осуществляют подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году", – говорится в сообщении на страничке в Facebook.

Также уже с 9 июня в селах будет введен особый режим въезда и выезда и организована работ двух КПП.

Отмечается, что на период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность общепита.

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Также будет введен учет лиц, въезжающих на территорию сел, будут осуществляться меры по обеспечению их самоизоляции, а также – температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих контрольно-пропускные пункты.

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Стоит напомнить, что в самой Одессе с 5 июня ослабили карантин – там разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей.

А с 15 мая для посетителей открылся Одесский зоопарк. Закрытой зоной в зоопарке остался террариум, т.к. он расположен в помещении, а одновременно в зоопарке может находиться не более 450 человек.

Видео: Максим Куцый, Facebook

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