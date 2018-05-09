Из-за массового отравления в Одессе проверят места продажи шаурмы

Сегодня, 19:32

Чиновники хотят демонтировать временные сооружения, где готовят еду с нарушением санитарных норм

Фото:soloha.info
Фото:soloha.info

В Одессе проверят все точки продажи уличной еды на соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Напомним, ранее в Одессе 17 человек оказались в больнице, поев шаурмы. Среди пострадавших был и маленький ребенок. В Госпотребслужбе Одесской области говорят, что трем пациентам врачи поставили диагноз гастроэнтерит, а еще у 10 человек – пищевая токсикоинфекция. В анализах трех пациентов уже обнаружили бактерию S.enteritidis – возбудитель сальмонеллеза.

В пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что точку продажи, где пострадавшие покупали шаурму, временно закрыли.

"Готовится обращение в правоохранительные органы с требованием о привлечении к ответственности виновных в отравлении. Владелец временного сооружения, сдавший объект в аренду недобросовестным арендаторам, готов оказать помощь пострадавшим", – заявили в мэрии.

Также чиновники приняли решение провести комплексные проверки санитарного состояния всех временных торговых объектов, где продают уличную еду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцам МАФов, где готовят еду с нарушением санитарных норм, рекомендуют перепрофилировать торговую деятельность. Кроме того, у предпринимателей проверят разрешительные документы на установку временных сооружений.

"Объекты, работающие с нарушением действующих норм, будут закрыты, действие разрешительных документов будет остановлено, а сами объекты – демонтированы", – заявили в пресс-службе горсовета.

Напомним, в конце апреля на свадьбе под Одессой отравились 20 человек.
Одесса, проверки, мафы, фастфуд, шаурма

Вы сейчас просматриваете новость "Из-за массового отравления в Одессе проверят места продажи шаурмы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: kyivcity.gov.ua

После резонансной аварии в Кривом Роге копы устроили рейд на дорогах Днепра

27 Апреля, 06:32

Копы выписывают штрафы за неисправности, а перевозчики сетуют на плохие дороги

Коммуналка

Фото: Михаил Будилов

В Киеве возле "Черниговской" снесли ларьки

17 Апреля, 19:44

От МАФов избавили подземный переход
Загрузка...

Другие новости

Насколько готовы к пожарам киевские ТРЦ: результаты проверок

11 Апреля, 16:21

Официальные результаты от ГСЧС будут известны до 15 мая  

Коммуналка

Скандал из-за церковного ларька: МАФ поставили посреди зеленой зоны в Киеве

6 Апреля, 14:14

После массовых возмущений киевлян ларек убрали, но крест оставили  
Загрузка...