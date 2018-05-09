Из-за массового отравления в Одессе проверят места продажи шаурмы

Чиновники хотят демонтировать временные сооружения, где готовят еду с нарушением санитарных норм

В Одессе проверят все точки продажи уличной еды на соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Напомним, ранее в Одессе 17 человек оказались в больнице, поев шаурмы. Среди пострадавших был и маленький ребенок. В Госпотребслужбе Одесской области говорят, что трем пациентам врачи поставили диагноз гастроэнтерит, а еще у 10 человек – пищевая токсикоинфекция. В анализах трех пациентов уже обнаружили бактерию S.enteritidis – возбудитель сальмонеллеза.

В пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что точку продажи, где пострадавшие покупали шаурму, временно закрыли.

"Готовится обращение в правоохранительные органы с требованием о привлечении к ответственности виновных в отравлении. Владелец временного сооружения, сдавший объект в аренду недобросовестным арендаторам, готов оказать помощь пострадавшим", – заявили в мэрии.

Также чиновники приняли решение провести комплексные проверки санитарного состояния всех временных торговых объектов, где продают уличную еду.

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Владельцам МАФов, где готовят еду с нарушением санитарных норм, рекомендуют перепрофилировать торговую деятельность. Кроме того, у предпринимателей проверят разрешительные документы на установку временных сооружений.

"Объекты, работающие с нарушением действующих норм, будут закрыты, действие разрешительных документов будет остановлено, а сами объекты – демонтированы", – заявили в пресс-службе горсовета.

Напомним, в конце апреля на свадьбе под Одессой отравились 20 человек.