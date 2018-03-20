Из-за непогоды в Одессе запретили въезд в город грузовиков
Запрета на въезд грузового транспорта во Львов, Харьков или Запорожье нет
Из-за непогоды в Украине в Одессе запретили въезд грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В Киеве решения будут приниматься оперативно, в случае необходимости.
Как сообщили в Одесском городском совете запрет въезда грузового транспорта в город будет действовать до 23:00 часов 20 марта.
Что касается Киева, то в случае необходимости соответствующие службы города будут оперативно принимать решения о запрете или разрешении на въезд тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу. По прогнозу синоптиков, 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра, 7-12 м/сек.
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Стоит добавить, что запрета на въезд грузового транспорта во Львов, Харьков или Запорожье нет.
Ранее в связи с сильным ветром и волнами закрыт глубоководный судовый ход "Дунай – Черное море", а из-за снега в Ренийском порту ограничены грузовые операции с зерновыми.
Кроме того, из-за непогоды изменил работу Одесский автовокзал.
Накануне сообщалось, что на Украину надвигается снежный шторм.
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