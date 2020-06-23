Нефтяное пятно из затонувшего в Одессе танкера растянулось к Ланжерону (фото)

Из танкера "Дельфи", который затонул у одесского побережья прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты.

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Как видно на снимках, опубликованных на странице депутата горсовета Одессы Александра Захарова в Facebook, нефтяные пятна растянулись на огромное расстояние в Одесском заливе.

Нефтепродукты уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

В свою очередь глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый сообщил в Facebook, что купаться в одесском море запрещено.

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"Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" (Администрация морских портов Украины. – Ред.) отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Разлив оперативно локализовали с помощью сорбента. Купаться в море запрещено", – пишет чиновник.

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Он отметил, что судовладелец обещал убрать танкер до начала курортного сезона, но так этого и не сделал, поэтому, скорее всего, корабль-"утопленник" пролежит в заливе до осени. Мальованный пообещал, что госэкоинспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода.

Напомним, что танкер затонул в результате шторма 22 ноября 2019 года. Стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

Ранее совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, рассказал о трех сценариях дальнейшей работы с танкером. Предварительно удалось установить, что судно получило несколько пробоин и уже набрало около полутора тысяч тонн воды. Если пробоины невелики и их удастся заделать, то из танкера удалят всю загрязненную воду. После этого "Делфи" должен всплыть и его можно будет оттащить на утилизацию. Если воду не удастся откачать, судно придется резать на месте.

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