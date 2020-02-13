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Из зоопарка в Одессе сбежал конь и устроил бега по парку: видео

13 февраля, 00:05

Животное принялось гонять, что есть мочи

Из зоопарка в Одессе сбежал конь и устроил в Преображенском парке настоящий переполох. Коня по кличке Боня заметили посетили парка и сняли его "похождения" на видео.

Учуяв свободу, животное принялось гонять, что есть мочи. По словам очевидцам, сотрудникам зоопарка поймать Боню так и не удалось. Нагулявшись вволю, животное вернулось само.

Напомним, в Харьковской области семья выкупила коня, которого собирались отправить на мясо. Уже немолодой жеребец по кличке Космос всю жизнь отдал спорту. Теперь он будет спасать людей от плохого настроения. Новые хозяева говорят: их Космос – волшебник. И теперь приглашают всех, кто скучает или плохо себя чувствует, на прием к Космосу – в город Лозовая. Улучшение настроения гарантируется, говорят хозяева коня.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее олень, размером с кота, которого считали вымершим, попал на видео. Кроме того, мы писали о необычном случае, когда олень притворился мертвым и жестко расправился с охотником.

Стоит напомнить также о случае, когда олень устроил погром в салоне красоты под Нью-Йорком. Животное влетело в помещение через окно и перепрыгнуло через посетительницу, сидевшую на диване у входа. В результате женщина не только получила по голове копытами, но и порезалась стеклом от разбитого окна.

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Одесса конь животное

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