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Из зоопарка в Одессе сбежали гамадрилы: чем все закончилось

25 июля, 05:45

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Три павиана устроили побег из вольера, а один даже вырвался за пределы зоопарка

В одесском зоопарке, из которого в начале года сбежал конь Боня, снова побег. На этот раз на свободу вырвались приматы.

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Ссылаясь на директора учреждения Игоря Белякова, "Думская" сообщает, что днем 24 июля из одного из вольеров убежали три плащеносных павиана (гамадрила) – вожак стаи, самец и самка.

В скором времени всех беглецов поймали, причем, как оказалось, одному из них удалось даже убежать за территорию зоопарка – самца словили в трамвайном депо.

К поискам и поимке животных привлекли правоохранителей и спасателей, поскольку взрослые гамадрилы могут представлять угрозу для человека.

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Но в итоге никто, включая обитателей зоопарка, не пострадал. Хотя для поимки павианов применили транквилизатор, им сразу же ввели антидот, и сейчас они чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в январе из контактного зоопарка в Харькове сбежал львенок. Впрочем, животное гуляло по торговому центру, вело себя ласково и даже разрешило себя гладить.

А в декабре в Харькове дикие животные снова устроил бедлам – зеленая обезьяна, вероятно тоже сбежав из контактного зоопарка, забежала в супермаркет и ловко бегала под потолком.

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