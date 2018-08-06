Избиение школьницы в Одессе: появились неожиданные подробности

После инцидента в Одессе, где 15-летнюю школьницу жестоко избили ее одноклассницы, мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

Почти два года подростки вместе проводили время, гуляли компанией, сообщила женщина изданию "Факты".

"Это действительно так. Она часто бывала у нас в доме, принимали ее как лучшую подругу, а выходит… Она — одна из этих самых озверевших малолеток. Не только не заступилась за дочь, а еще и снимала весь "процесс" избиения и издевательств", – призналась мать избитой девушки.

Также она добавила, что до сих пор не может поверить в случившееся.

"Ночами не сплю: думаю, анализирую — не доходит. Откуда берутся такая жестокость, такой цинизм, граничащий с откровенным бандитизмом?! Нынче же эти негодницы имеют наглость звонить дочери, пытаются "найти общий язык". Она находится в состоянии серьезного шока, с ними просто не желает общаться, и это вполне объяснимо. Для нормальных людей, но не для таких…" – заявила мать.

Кроме того, по ее словам, родители нападавших "оказались ничем не лучше".

"Считают, что "все можно тихо-мирно решить, уладить", что и предлагают, звоня по телефону. Однако у меня иная точка зрения, я официально обратилась в полицию, написала заявление. Должно быть проведено объективное расследование, виновных будут судить, и они ответят по закону", – убеждена женщина.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

Стоит отметить, что случаи подростковой жестокости в Украине становятся все более частым явлением: сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные из них, произошедшие в последнее время.