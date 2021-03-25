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Избиение ветерана АТО из-за парковки в Одессе: подозреваемого отправили под домашний арест

25 марта, 17:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На суд пришли неравнодушные местные жители

В Одессе Ованеса Киракосяна, подозреваемого в избиении ветерана АТО Евгения Кучинского, отправили на один месяц под круглосуточный домашний арест.

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Такое решение сегодня принял Коминтерновский районный суд Одесской области, пишет "Думская".

Сегодня в суде присутствовали другие ветераны АТО и неравнодушные одесситы. Многие из них приходили на акцию протеста под офис компании на следующий день после избиения ветерана.

/ Фото: Думская

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Отмечается, что на опубликованном в Сети видео видно, как лежащего на асфальте Кучинского избивает человек в черной куртке. Им оказался Ованес Киракосян, который является родным братом руководителя охранной компании Нарека Киракосяна.

Евгений Кучинский — майор запаса, защищал Украину в рядах 28-й отдельной механизированной бригады, один из основателей ОО "Ассоциация участников антитеррористической операции Одесской области".

Напомним, ранее копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области.

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Одесса суд избиение домашний арест ветеран АТО
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