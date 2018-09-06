Избиение женщин в Одессе: дебоширу избрали меру пресечения

Сегодня, 14:22

Одна из пострадавших оказалась беременной

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Одессе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который избил прохожих семерых женщин, в том числе и беременную. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сообщает УНН.

"По ходатайству прокуроров Одесской местной прокуратуры №3 судом взят под стражу подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка (ч. 3 ст. 296 УК Украины). От его противоправных действий 11 августа этого года пострадали 7 женщин, одна из которых беременна", – рассказали в прокуратуре.

Как выяснилось, 25-летний мужчина во время нападения на женщин был пьян. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Приморского отдела полиции.

Напомним, 11 августа в центре Одессы мужчина избил семь женщин, в том числе беременную. Нападавший шел по улицам и бил всех встречных женщин.

Кроме того, ранее в Одесской области мужчина избил женщину в маршруткеПолицейские опросили пострадавшую женщину, но обращаться с заявлением в полицию она отказалась. 
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