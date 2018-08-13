Избиение женщин в Одессе: полиция задержала дебошира

Сегодня, 15:54

По факту нападения правоохранители открыли уголовное производство

Фото: Facebook Руслан Форостяк
Фото: Facebook Руслан Форостяк

В Одессе задержали мужчину, который избил прохожих женщин в Одессе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

По его словам, дебошира доставили в Приморский отдел полиции города. Правоохранители уже установили его анкетные данные, направили на принудительную медицинскую экспертизу.

"Последние данные согласно информации прокуратуры Одесской области. Открыто производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины", – добавил он.

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Напомним, 11 августа в центре Одессы мужчина избил семь женщин, в том числе беременнуюНападавший шел по улицам и бил всех встречных женщин.

Кроме того, ранее в Одесской области мужчина избил женщину в маршруткеПолицейские опросили пострадавшую женщину, но обращаться с заявлением в полицию она отказалась. 

А поселке Братское Николаевской области пьяный мужчина избил ломом женщину, которая отказала ему в интимной близости. В результате инцидента пострадавшую с тяжелыми травмами головы и туловища госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
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