Избиение женщин в Одессе: полиция задержала дебошира

В Одессе задержали мужчину, который избил прохожих женщин в Одессе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

По его словам, дебошира доставили в Приморский отдел полиции города. Правоохранители уже установили его анкетные данные, направили на принудительную медицинскую экспертизу.

"Последние данные согласно информации прокуратуры Одесской области. Открыто производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины", – добавил он.

Напомним, 11 августа в центре Одессы мужчина избил семь женщин, в том числе беременную. Нападавший шел по улицам и бил всех встречных женщин.

Кроме того, ранее в Одесской области мужчина избил женщину в маршрутке. Полицейские опросили пострадавшую женщину, но обращаться с заявлением в полицию она отказалась.

А поселке Братское Николаевской области пьяный мужчина избил ломом женщину, которая отказала ему в интимной близости. В результате инцидента пострадавшую с тяжелыми травмами головы и туловища госпитализировали в реанимационное отделение больницы.