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Избил и ограбил прохожего: в Одесской области задержали грабителя

24 сентября, 12:15

Преступник отобрал у мужчины почти 2 тысячи долларов

/ Фото: Александр Яремчук

В Одесской области полицейские задержала мужчину, который избил и забрал у прохожего почти две тысячи долларов.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, ограбление произошло после полуночи в одном из сел Лиманского района. Когда местный житель возвращался домой, возле магазина к нему начал приставать незнакомый человек. Во время спора злоумышленник ударил прохожего и отобрал у него сумку, в которой находились 1900 долларов США.

Пострадавший сразу сообщил об инциденте в полицию. Копы оперативно задержали преступника – он оказался 33-летним жителем области. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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"Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Одессе полицейские задержали иностранца, который промышлял уличными грабежами. Вора поймали сразу после совершения преступления – он сорвал с шеи прохожей золотую цепочку.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали у хозяев деньги.

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