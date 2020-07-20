Избили до потери сознания: в Одесской области напали на полицейского

В Измаиле Одесской области на местного патрульного полицейского напали трое мужчин. Они жестоко избили правоохранителя.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, нападение произошло в центре города. Тогда полицейского заметили местные жители и набросились на него. Они били патрульного до тех пор, пока тот не упал без сознания.

Позже коллеги пострадавшего задержали подозреваемых. Они оказались молодыми мужчинами в возрасте от 19-ти до 29-ти лет.

"Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", – рассказал начальник местного отдела полиции Сергей Зайков.

Как сообщает "Думская", полицейский на тот момент был не при исполнении и в гражданской одежде. Напали на него местные "блогеры", которые снимают и выкладывают в соцсети видеоролики о дорожных происшествиях. Причиной конфликта стала личная неприязнь.

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Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

А в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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