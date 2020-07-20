Українська
$ 27,36
31,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Избили до потери сознания: в Одесской области напали на полицейского

20 июля, 10:43

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы

В Измаиле Одесской области на местного патрульного полицейского напали трое мужчин. Они жестоко избили правоохранителя.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, нападение произошло в центре города. Тогда полицейского заметили местные жители и набросились на него. Они били патрульного до тех пор, пока тот не упал без сознания.

Позже коллеги пострадавшего задержали подозреваемых. Они оказались молодыми мужчинами в возрасте от 19-ти до 29-ти лет.

"Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", – рассказал начальник местного отдела полиции Сергей Зайков.

В тренде
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)

Как сообщает "Думская", полицейский на тот момент был не при исполнении и в гражданской одежде. Напали на него местные "блогеры", которые снимают и выкладывают в соцсети видеоролики о дорожных происшествиях. Причиной конфликта стала личная неприязнь.

Реклама

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

А в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мужчины избиение Измаил одесская область полицейский нападение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)Одесса
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
В Одессе ужесточили карантин: что закрыли
В Одессе ужесточили карантин: что закрылиОдесса
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)Одесса
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять