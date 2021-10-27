Как долго в Одессе продержится тепло – свежий прогноз от синоптиков (карта)

Завтра, 28 октября, в Одессе максимальная температура воздухабудет 16 градусов тепла. Ночью морозов синоптики не обещают.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем в городе будет от 14 до 16 градусов тепла. Небо покроют облака, но осадков не будет.
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Ночью столбики термометров будут колебаться от 2 до 4 градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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