Как долго в Одессе продержится тепло – свежий прогноз от синоптиков (карта)

Синоптики утверждают, что ночью температура воздуха опустится до 2 градусов тепла

Погода в Одессе на 28 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 28 октября, в Одессе максимальная температура воздухабудет 16 градусов тепла. Ночью морозов синоптики не обещают.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем в городе будет от 14 до 16 градусов тепла. Небо покроют облака, но осадков не будет.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 2 до 4 градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Одессе на 28 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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