Как изменилась сфера здравоохранения в Одессе за 5 лет

Количество врачей и медперсонала уменьшилось, зато амбулаторно-поликлинических учреждений стало больше. Чаще всего у людей фиксировали болезни органов дыхания

Уровень заболеваемости населения Одесской области за последние годы значительно снизился. При этом амбулаторий и поликлиник стало больше. "Сегодня" выяснила, какие изменения произошли в сфере здравоохранения региона за пять лет.

По данным Главного управления статистики в Одесской области, число врачей всех специальностей, без учета стоматологов, практически не изменилось, а вот количество среднего медицинского персонала сократилось. Заместитель руководителя Центра рентгеновских технологий Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко отмечает, что такая ситуация связана с переходом на новые технологии, которые значительно уменьшают время проведения диагностики и различных терапевтических процедур.

"Например, затраты времени рентген-лаборанта на получение диагностического изображения, которое может анализировать рентгенолог, сократилось с 30 минут до 10—15 секунд", — поясняет он.

Кроме того, Коваленко связывает такую ситуацию с медперсоналом с сокращением больниц и больничных коек в расчете на 10 тысяч человек. Впрочем, как утверждает, наш собеседник, такой процесс вполне нормальный: содержать пациентов в стационаре очень дорого, поэтому количество мест в больничных учреждениях и дальше будет сокращаться.

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По словам Коваленко, 70—80% медицинской помощи должны оказываться на первом уровне, а в Украине этот показатель составляет лишь 20%. Правда, если верить статистике, тут ситуация начинает меняться в лучшую сторону, ведь количество амбулаторно-поликлинических учреждений в области за пять лет возросло. А после начала реформы здравоохранения, один из посылов которой заключается в том, что медпомощь должна быть ближе к пациентам, амбулаторные пункты стали появляться прямо на первых этажах жилых домов. Даже в некоторых новостройках предусматривают помещения для амбулаторий. В одесском департаменте здравоохранения говорят, что в городе работают уже восемь таких пунктов. По словам пресс-секретаря департамента Алены Вельможко, там есть все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Тем временем жители области говорят, что особых изменений в медицинской сфере пока не заметили.

"Изменений ноль по отношению к людям, да и оборудование старое", — посетовал в беседе с нами Георгий из Одессы.

Другого мнения придерживаются молодые медики. К примеру, врач-интерн одного из медучреждений Малиновского района Татьяна убеждена, что семейная медицина позволит улучшить профилактику заболеваемости и в целом снизит затраты на закупку лекарств.

СТАЛИ ЗДОРОВЕЕ. Растет и показатель здоровья населения. Судя по данным Минздрава, которые приводит облуправление статистики, с каждым годом уровень заболеваемости в целом снижается.

Чаще всего медики регистрировали у жителей области болезни органов дыхания, системы кровообращения, травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин. Больше всего удалось сократить количество заболеваний, связанных с кровообращением, костно-мышечной системой и соединительной тканью. А вот заболеваний кожи и подкожной клетчатки, а также врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений стало больше.

Напомним, медреформа в Украине только началась. Пока что она коснулась лишь первичного уровня: украинцы подписывают декларации с терапевтами, семейными врачами или педиатрами. Именно за приписанных пациентов врач сейчас получает зарплату.

По похожему принципу заработает вся медицина. Ведомство подсчитает, сколько стоит каждая услуга в больнице, и по этим тарифам будет финансировать медучреждения, но не все. Будут и такие медуслуги, которые государство не покроет, за них надо будет заплатить из своего кармана. За какие именно – решат депутаты, когда будут принимать новый госбюджет.

Как поменяется медицина для украинцев в 2019 году, узнавал сайт "Сегодня".