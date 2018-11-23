Как изменится площадь Героев "Небесной сотни" в Харькове: стальные журавли и подземный музей

В Харькове после декоммунизации площадь у здания областного Апелляционного суда получила новое название, а вскоре ей подарят и новую жизнь с парящим монументом, подземным музеем и территорией для отдыха горожан. "Сегодня" выяснила, как изменится площадь Героев "Небесной сотни".

МОНУМЕНТ. Победу в конкурсе на лучший проект памятника Героям "Небесной сотни" одержал харьковский архитектор Александр Грешнов еще весной, но в нем появились изменения. Как рассказал автор проекта, символ журавля возник в воображении задолго до трагических событий Евромайдана.

"Это образ не погибшего человека или погибшей сотни человек, а образ памяти. Хотелось добиться эффекта доброй, приятной памяти, такой легкой, чтобы здесь не плакали", — рассказал автор.

Сделать парящую птицу в небе автор решил за счет особой конструкции.

"Конструкция памятника — это пространственная вантовая структура. Клин не плоский, а с легкой кривизной, и при небольшом ветре он плавно парит, что сможет увидеть человек невооруженным глазом", — рассказал архитектор.

"Птиц" закрепят на шести столбах. В ходе проектирования автор увеличил размер конструкции.

"Первоначально размах крыла клина был порядка 12,5 метра, а сейчас — по 20 метров. Это сделано не случайно, а для того, чтобы увеличить вес конструкции", — объяснил Грешнов.

Таким образом архитектор хочет избежать эффекта, напоминающего развеивание флага на ветру, говоря, что конструкция должна именно парить. Ранее в проекте высота памятника была от 8,5 до 11 м.

"Теперь — 12 метров высоты от нижней части клина. Изменения сделаны для вандалоустойчивости и из-за увеличения размера самой конструкции", — пояснил автор.

Памятник выполнят из нержавеющей стали, что обеспечит долговечность конструкции. К тому же клин можно будет опускать на землю, если монумент будет требовать обслуживания.

Уже готов рабочий макет, который выполнен на кафедре строительных конструкций в Харьковской национальной академии городского хозяйства.

"В мастерских идет работа: там уже растянута модель в масштабе один к пяти, проводят расчеты", — рассказал архитектор.

ПЛОЩАДЬ. Согласно проекту, площадь Героев "Небесной сотни" поделят на несколько локаций: зону встреч, парковую, детскую игровую и отдыха.

"Мы провели долгосрочный анализ с мая по сентябрь. Посмотрели группы людей, которые не просто проходят мимо, а находятся в зоне сквера — преимущественно это студенты, которые сидят на лавочках, гуляющие мамочки с детьми", — рассказал Грешнов.

Например, для маленьких харьковчан планируют установить несколько детских площадок, разделенных по возрасту.

"Будет новый принцип организации детских игр. Все основные элементы детских снарядов будут изготовлены из нержавеющей стали и высококачественных полимеров", — отметил автор проекта.

Также на площади обустроят треугольные газоны и водоемы с фонтанами. А в ночное время памятник и треугольники в земле будут подсвечивать. Сквер, который находится на площади Героев "Небесной сотни", обозначенный границами Московского проспекта, здания суда и двух проездов, идущих перпендикулярно проспекту, окружен памятниками архитектуры, которым больше 100 лет. Поэтому проектирование объектов проходит по высочайшему классу последствий, в три стадии. Сначала разрабатывают эскизный проект, который будет готов в конце декабря. Далее наступит "этап проекта", во время которого просчитают смету.

"Хотелось бы эту стадию провести до выборов. А еще нам необходимо пройти Госглавэкспертизу в Киеве", — рассказал Грешнов.

И третье — оформление рабочей документации, что займет два-три месяца.

"Самое важное, что после прохождения экспертизы мы можем приступать к проведению тендеров и началу работ. Мы себе представляем, что в мае могут начинаться подготовительные работы, расчистка территорий, перенос основных сетей", — говорит Грешнов.

МУЗЕЙ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Кроме памятника, на площади Героев Небесной Сотни может появиться и музей. Архитектору Александру Грешнову пришла идея обустроить экспозицию, посвященную событиям Евромайдана в Харькове. Инициативу поддержали и активисты, которые показали массу привезенных из Киева экспонатов.

"Зал Музея героев Небесной Сотни площадью около 120 "квадратов" разместим под землей. Покрытие предполагается выполнить прозрачным, чтобы и прогуливающиеся люди могли сверху видеть, что происходит внутри музея", — рассказывает автор.

Это стало возможным благодаря тому, что около здания суда есть свободный от деревьев участок площадью в 250 "квадратов", и, по данным геологов, там нет грунтовых вод. Здесь могут расположиться основное помещение музея, серверное обеспечение, охрана и санузлы.

Накануне мы сообщали, что под Харьковом открывается музей Голодомора. Работа над созданием музея длилась более года, для него собрали около 60 экспонатов.

Напомним, в итальянских музеях вход будет бесплатным 20 дней в году. Бесплатно итальянские музеи могут посетить молодые люди до 18 лет и студенты, которые изучают искусство.

Тем временем, в Швейцарии открылась выставка тишины. По замыслу организаторов полная тишина одновременно привлекает и пугает.