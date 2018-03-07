Как Одесса будет привлекать туристов: фишки сезона 2018

Сегодня, 06:43

Одессу рекламируют в других странах, а эксперты хотят привлекать людей фестивалями и едой

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В преддверии туристического сезона в Одессу стараются привлечь больше туристов. Рекламу города развешивают на билбордах и ситалайтах в разных областях Украины, а в Европе планируют установить символы Южной Пальмиры. "Сегодня" выясняла, как город популяризируют в мире.

Глава гордепартамента туризма Татьяна Маркова рассказала, что в прошлом году город представили на 12 международных выставках, в том числе в Пекине и Шанхае. По словам чиновницы, работать с туристами из Китая непросто, так как они не пользуются популярными поисковыми системами в интернете. "Все сотрудники департамента зарегистрировались в специальной соцсети", — рассказала Маркова.

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Кроме того, в рамках проекта "Одесса едет в гости" город презентовали в Беларуси, Словакии и Молдове.

Появилась информация про Жемчужину у моря и в журналах, которые распространяются в самолетах. "Мы провели переговоры с Турецкими авиалиниями, Одесса будет представлена и в их журналах", — сказала Маркова.

А вот соотечественников привлекают, размещая в других городах плакаты со слоганом "Хочу в Одессу". 123 таких призыва уже разместили в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре и Харькове.

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Ситилайты "Хочу в Одессу" прошлым летом появились в Харькове. Фото: П. Мордынская

В этом году работа по привлечению туристов продолжится. По словам Марковой, в апреле в городе состоится международная турконференция, в рамках которой проведут промотур для представителей Американской торговой палаты, а также для туроператоров и СМИ из скандинавских стран и Болгарии. А в Стамбуле, Регенсбурге, Марселе и Пирее установят туристический символ города "Якорь-сердце".

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УШЕЛ СТРАХ. Директор Ассоциации "Туризм Одессы" Оксана Кузнецова рассказала к нам, что интерес к Южной Пальмире появляется у поляков и беларусов. "Пропал страх, который появился несколько лет назад, — говорит Кузнецова. — Появились туристы из Прибалтики, у которых есть ностальгия по местам, где они бывали в молодости".

А эксперт в сфере туризма Фазиль Аскеров рассказал нам, что география гостей Южной Пальмиры не ограничивается странами СНГ. "В прошлом году были туристы из Норвегии, Швеции, Словении и даже Австралии", — вспоминает Аскеров.

Эксперты обращают внимание на развитие инфраструктуры в городе и области. "Открываются новые отели, музеи, расширяются туристические услуги, — объясняет Аскеров. — А вот масштабных событий, на которые бы приезжали туристы, у нас мало. Глобальные мероприятия — такие, как кинофестиваль, а также развитие гастротуризма — поможет привлечь еще больше гостей и инвестиций в город".

Ране мы писали, что назван лучший отель на планете.
туризм, Одесса, море, туристы

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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