Как проходит День победы в Одессе

Утром 9 мая по центру Одессы маршем прошли курсанты одного из высших учебных заведений города, шествие завершилось у памятника Неизвестному матросу, к которому будущие моряки возложили цветы.

Как передает корреспондент "Сегодня", там же прошли основные памятные мероприятия: сотни одесситов пришли на Аллею Славы перед памятником с фотографиями своих родственников – ветеранов Второй мировой войны.

На подходах к мемориалу правоохранители установили рамки металлоискателей и проверяли посетителей, а парк патрулировали полицейские наряды и военнослужащие.

"Всего для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории города задействованы более 1000 правоохранителей", – рассказали в отделе коммуникации ГУНП Одесской области.

Как сообщается, в целом мероприятия по случаю 9 мая в Одессе прошли спокойно, на данный момент известно об одном административном протоколе – за георгиевскую ленточку.

Напомним, в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, к обеспечению правопорядка будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

В свою очередь, украинские военные предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко".

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.