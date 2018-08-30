Как в Нью-Йорке: в Одессе высадят тысячи цветов и создадут карту деревьев

Жители Южной Пальмиры считают свой город одним из самых зеленых в Украине. И для этого у них есть все основания: на днях коммунальщики в очередной раз рапортовали о том, что высадили в парке Победы более 2500 цветов. А с начала года у нас появилось свыше 5000 квадратных метров цветников. "Сегодня" разузнала, что и в каком количестве растет в городе у моря.

Как рассказали нам в КП "Горзелентрест", всего в Одессе насчитывают более 568 гектаров зеленых насаждений, то есть на каждого жителя приходится примерно по пять "квадратов" зелени. При этом 236,9 гектара приходится на "парки-памятники", которых официально в нашем городе шесть — Горсад, парки имени Шевченко и имени Савицкого, парк Победы, Дюковский сад и гидропарк "Лузановка".

А вот любимый жителями Малиновского района парк имени Горького в документах значится как зеленая зона, ограниченная четырьмя улицами.

По словам коммунальщиков, есть в Одессе и отдельные деревья-памятники. Всего их 27. Среди них — вековой дуб в переулке Матросова, который, по легенде, посадили запорожские казаки. Правда, когда именно это произошло, версии разнятся: то ли после взятия крепости Хаджибей, то ли перед переселением на Кубань.

Сейчас активисты добиваются увеличения охранного списка. Так, в него хотят внести столетний каштан во дворе дома на пересечении улиц Дворянской и Коблевской.

"Вместе с активистами мы работаем над тем, чтобы сохранить этот каштан, не дать застройщику его вырубить, и, по возможности, предоставить ему знак памятника природы", — рассказала нам депутат горсовета Лилия Леонидова.

ВСЕ УЧТЕНО. Согласно официальной статистике, с начала года городские озеленители высадили 326 кустов и 611 деревьев. А вот спилить, по разным причинам, пришлось 637 деревьев и 724 ветки.

Одесситы тем временем предлагают вести детальный учет всех зеленых насаждений и разрабатывают единую карту деревьев по примеру аналогичного сервиса в Нью-Йорке.

"Если дерево уже есть на карте, можно вести его дневник, фиксировать, когда его подрезали, как оно обрезку пережило, когда поливали — это все очень полезная информация. Кроме того, можно проводить статистический анализ, сколько есть аварийных деревьев, чтобы понимать, когда их пора заменять, и делать конкретные бюджетные прогнозы", — поясняет автор проекта Екатерина Бакова.

Сервис планируют презентовать уже 13 сентября.

Впрочем, считать активисты предлагают не только деревья, но пустые лунки, где на месте выкорчеванных насаждений так и не появились новые. С марта 2017 года таких насчитали больше двух сотен, а в этом году планируют обновить список.

"Мы передали информацию о лунках в горсовет, они это взяли на вооружение и где могли высадили очень много деревьев. Причем это были хорошие дорогие деревья и даже летом высадка продолжалась, что видно по центру города", — рассказала "Сегодня" активистка группы "Зеленый лист" Светлана Подпалая.

Отметим, что посадить дерево самостоятельно горожанам несколько сложнее. Высадку необходимо согласовать в районной администрации, предупредили нас в профильном КП. А вот какое деревце сажать, к примеру, во время субботника лучше проконсультироваться со специалистами: традиционную для Одессы акацию не советуют сажать на окраине города, потому что она очень быстро распространяется на соседние поля. А быстрорастущей павловнии (адамово дерево) место, скорее, в парках, чем на улицах: своими сильными корнями она может приподнять асфальт или повредить подземные коммуникации.

Специалисты говорят, что зеленые насаждения не только поглощают углекислый газ, вырабатывая необходимый для нас кислород, но и помогают пережить зной.

"Масса растений, которые мы видим вокруг, примерно равна тому объему углекислого газа, который они поглотили из воздуха, — пояснил нам доцент кафедры ботаники ОНУ им. Мечникова Владимир Немерцалов. — К тому же растения более чем на 40% снижают температуру на улицах города в жару, повышают влажность и дают нам возможность выживать на городских улицах. Эта разница хорошо заметна на озелененных и неозелененных улицах".

Ранее мы писали, что в Одессе готовятся открыть часть нового Греческого парка, расположенного на склоне под Приморским бульваром. Открытие участка зеленой зоны, где уже третий год идут строительные работы, приурочили ко дню рождения города, которое отмечают 2 сентября. "Сегодня" выяснила, что можно будет увидеть в парке.

Напомним, в Днепре полным ходом идет ремонт и реконструкция парков. Так, уже в День города, который отмечаем зачастую во второе воскресенье сентября (в 2018-м — 9 сентября), горожане смогут прогуляться по обновленной центральной аллее Парка Зеленый Гай. А в следующем году для днепрян откроют Парк им. Володи Дубинина, в котором сейчас проводится масштабная реконструкция.

Также сообщалось, в Харькове во дворе многоэтажки появился пруд с золотыми рыбками и лилии.