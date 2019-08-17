Как выглядит гостиница в Одессе после масштабного пожара: фото и видео с дрона

На кадрах видно, что здание гостиницы уцелело, но сгорела крыша

Одесские СМИ опубликовали фото и видео сгоревшей гостиницы "Токио Стар" с дрона.

Само здание уцелело, однако сгорела большая часть крыши.

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Ранее ГУ Национальной полиции в Одесской области опубликовало видео изнутри гостиницы после пожара.

Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли восемь человек, 10 людей пострадали. Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии. Кроме того, полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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