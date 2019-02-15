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Кандидата в Президенты Александра Вилкула поддержали судостроители Украины

Официально
Сегодня, 14:00

Представители трудовых коллективов крупнейших судостроительных заводов Украины поддержали Александра Вилкула, кандидата в Президенты Украины от "Оппозиционного Блока – Партии мира и развития"

Кандидата в Президенты Александра Вилкула поддержали судостроители Украины Одесса Представители трудовых коллективов крупнейших судостроительных заводов Украины поддержали Александра Вилкула, кандидата в Президенты Украины от «Оппозиционного Блока – Партии мира и развития»

На Круглом столе, который собрал судостроителей, экспертов и представителей профсоюзов Вилкул представил корабелам План по выводу отрасли из кризиса.

"Все проблемы в том, что в руководстве страны – непрофессионалы. Их интересует только их личный заработок. Если бы производство конфет зависело от того, сколько судов выпускает Украина, мы бы по судостроению вышли на первое место в мире", – сказал Вилкул.

Он подчеркнул: "Я – производственник. И когда я вижу, как они уничтожают заводы и унижают людей труда, меня охватывает такая же ярость, как каждого из вас. Мы не будем договариваться с этой властью. У нас есть четкая программа по выводу экономики из кризиса и мы ее реализуем после победы на выборах. Мы будем строить суда и корабли!"

План Вилкула предусматривает господдержку и госзаказы отечественным верфям для строительства современных кораблей для украинского ВМФ и судов для торгового флота, обеспечение дешевых "длинных" кредитов и льготное налогообложение по примеру ведущих судостроительных стран. Для продвижения украинской продукции на международных рынках будет обеспечена эффективная работа Экспортно-кредитного агентства.

Судостроение будет определено как приоритетная отрасль

Вилкул также подчеркнул необходимость возрождения украинского торгового флота, который не должен ограничиваться "правительственными прожектами по запуску барж с арбузами".

На основании Плана Вилкула подготовлены законопроекты, которые будут поданы в Верховную Раду. В разработке законопроектов приняли участие представители судостроительной отрасли и эксперты.

"Наша задача – возродить судостроение, обеспечить работников отрасли работой и достойной зарплатой на Родине", – подчеркнул Вилкул.

Для совместной реализации предложений по возрождению судостроительной отрасли, кандидат в Президенты Украины от партии "Оппозиционный Блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул подписал Меморандум о сотрудничестве с Профсоюзом работников судостроения Украины.

Сергей Ковиня, Председатель Херсонского областного комитета Профсоюза работников судостроительной отрасли Украины сказал: "Мы договорились о консолидации усилий при подготовке госпрограмм и законопроектов, направленных на рост производства и заработных плат судостроителям. Мы поддерживаем Вилкула, потому что он – человек дела".

"Мы вошли в команду Вилкула, потому что он объединяет тех, кто верит в Украину, кто хочет в ней жить, кто знает, что надо сделать для развития судостроения и, главное – умеет работать и знает как это реализовать", – сказал Василий Федин, Генеральный директор Smart Maritime Group.

 

Елена Степанова

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Тег вилкул, выборы президента, судостроение

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