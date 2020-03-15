Карантин не помеха: Одесский театр будет показывать спектакли онлайн

Одесский академический театр музыкальной комедии из-за карантина в связи з коронавирусом с 14 марта будет показывать спектакли через интернет в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба театра.

На сайте отмечается, что из-за введенных ограничений нет возможности проводить традиционные показы, но администрация нашла выход.

"Театр не существует без зрителей, и мы считаем, что из любой сложной ситуации всегда есть выход. Поэтому начинаем беспрецедентную акцию совместных просмотров любимых спектаклей", - сказано в сообщении.

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Зрители сами могут выбрать спектакль. Для этого всем желающим предлагается проголосовать. Как уточнили в администрации театра, всего на время карантина, до 3 апреля, театр вынужден был перенести 15 спектаклей, а также гастрольные представления.

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Напомним, мы писали, что из-за отмены массовых мероприятий Папа Римский выступал через интернет. В своем обращении к пастве Папа Римский Франциск Первый высказался о вирусе.

Также ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.

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