Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Карантин не помеха: Одесский театр будет показывать спектакли онлайн

15 марта, 06:20

Татьяна Очеретяна

Зрители смогут выбрать спектакль с помощью голосования

Одесский академический театр музыкальной комедии из-за карантина в связи з коронавирусом с 14 марта будет показывать спектакли через интернет в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба театра.

На сайте отмечается, что из-за введенных ограничений нет возможности проводить традиционные показы, но администрация нашла выход.

"Театр не существует без зрителей, и мы считаем, что из любой сложной ситуации всегда есть выход. Поэтому начинаем беспрецедентную акцию совместных просмотров любимых спектаклей", - сказано в сообщении.

Реклама

Зрители сами могут выбрать спектакль. Для этого всем желающим предлагается проголосовать. Как уточнили в администрации театра, всего на время карантина, до 3 апреля, театр вынужден был перенести 15 спектаклей, а также гастрольные представления.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Напомним, мы писали, что из-за отмены массовых мероприятий Папа Римский выступал через интернет. В своем обращении к пастве Папа Римский Франциск Первый высказался о вирусе.

Также ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интернет Одесса карантин спектакль коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одесского шахматиста, сыгравшего за Россию против Украины, нашли мертвым
Одесского шахматиста, сыгравшего за Россию против Украины, нашли мертвымДругие
В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото)
В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото)Одесса
Коронавирус в Украине: стало известно, будет ли работать
Коронавирус в Украине: стало известно, будет ли работать "7 километр" в ОдессеОдесса
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)Украина
Житель Одесской области убил 20-летнюю девушку за насмешки во время секса
Житель Одесской области убил 20-летнюю девушку за насмешки во время сексаОдесса
Особенности карантина: что можно и чего нельзя делать в Одессе
Особенности карантина: что можно и чего нельзя делать в ОдессеОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...