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Карантин ужесточили в пяти районах и одном городе Одесской области: что запретили

19 июня, 15:38

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Люди, по словам главного санитарного врача региона, перестали соблюдать противоэпидемические меры

В Одесской области, где коронавирусом заразились прихожане церкви, в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах и Измаиле решили ужесточить противоэпидемические меры. Об этом рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает "Думская".

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Он отметил, что карантин в этих районах усилили из-за высокого уровня заболеваемости. Итак, с 19 июня там вводят такие меры:

  • закрытие рынков;
  • ограничение работы общественного транспорта;
  • внесение изменений в работу медучреждений.

Кроме того, жесткий карантин будет сохраняться в Подольском районе. Гончаров добавил, что рост заболеваемости связан с тем, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения и противоэпидемические меры.

Всего с начала эпидемии в Одесской области коронавирусом заразились 1 202 человека. За последние сутки, 18 июня, в регионе обнаружили 13 новых случаев COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Болграде Одесской области, где ранее решили ужесточить карантин, люди устроили стихийный митинг перед зданием районной государственной администрации. Они протестовали, а потом решили "взять штурмом" РГА.

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Также напомним, что в самой Одессе с 5 июня карантин ослабили– там разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей.

Будут ли ужесточать карантин по всей Украине – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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